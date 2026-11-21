Le PSG craint le pire pour Désiré Doué. Après Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés face au FC Barcelone en octobre (4-2), le club de la capitale a peut-être perdu un autre joueur majeur de son effectif pour une longue période. Face à Nice ce samedi soir (2-3), Désiré Doué a effectivement dû quitter ses partenaires à la 41e minute après un mauvais appui. Son genou s’est dérobé sur une action anodine à première vue, sans contact, mais les grimaces du Parisien en disaient long sur sa souffrance.

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Sans être en mesure de donner plus de précisions, Luis Enrique a confirmé la gravité de la blessure après le match : « c’est une blessure grave. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Est-ce que je l’ai eu ? Oui, dans les vestiaires. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort », confiait le coach espagnol sur Ligue 1+. Le PSG reste suspendu au verdict des examens que passera le joueur dans les prochaines heures, mais selon RMC Sport, on soupçonnerait déjà une rupture des ligaments croisés en interne.

Six mois d’absence minimum redoutés

Lucas Hernandez, touché par de graves blessures au genou durant sa carrière, exprimait sa peine pour son jeune coéquipier : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain. Ce n’est pas facile, vu sa réaction. Ce sont des blessures qui arrivent », confiait l’ancien défenseur du Bayern Munich, victime de deux ruptures des ligaments croisés et d’une distorsion du ligament du genou droit.

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Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Ce samedi soir, L’Équipe fait de nouvelles révélations sur la durée d’absence de Désiré Doué. Selon le journal, une absence de minimum six mois serait redoutée, un scénario qui éloignerait donc le Parisien des terrains jusqu’en mai, à peu près. L’IRM qu’il passera dans les prochaines heures devrait davantage éclairer ses dirigeants, même si au regard des images, ils ne se font sans doute pas d’illusions.