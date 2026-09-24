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Équipe de France : Zinédine Zidane juge Arda Güler et la Turquie

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Turquie @Maxppp
Turquie France

Vendredi soir, la France lancera sa Ligue des Nations face à la Turquie. Surtout, ce sera le premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur, et l’ancien du Real Madrid était présent en conférence de presse. Les journalistes turcs lui ont posé plusieurs questions sur la sélection turque, et il a notamment été interrogé sur Arda Güler. « C’est un très grand joueur turc qui joue au Real Madrid, il a beaucoup de personnalité, c’est très bien ce qu’il montre à son âge, je suis content pour lui et pour le Real », a d’abord lancé Zizou, avant d’évoquer l’équipe turque.

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« Demain on aura un match difficile face à une belle équipe, c’est un terrain compliqué, il faudra être bon avec et sans ballon, ça va être un beau match mais ce n’est pas que le milieu, il va falloir être bon partout. C’est une très bonne équipe, à la Coupe du Monde elle est très vite sortie mais elle ne méritait pas, elle méritait mieux par rapport à ce qu’elle a fait sur le terrain, ça ne me surprend pas d’avoir demain une équipe très compétitive et qui nous posera des problèmes », a indiqué le sélectionneur tricolore.

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