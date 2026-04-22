Real Madrid : Kylian Mbappé a passé une soirée très étrange

Le Real Madrid a renoué avec la victoire, mais l’essentiel s’arrête presque au tableau d’affichage. Après une série inquiétante de trois défaites et un match nul lors des quatre dernières rencontres, les Madrilènes ont battu le Deportivo Alavés au Santiago-Bernabéu dans une atmosphère particulièrement lourde. La saison du club madrilène s’enfonce dans une étrange routine où chaque succès semble seulement repousser l’évidence. L’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich et une Liga qui paraît promise au FC Barcelone ont laissé un goût amer dans la capitale espagnole. Face à un adversaire qui lutte pour le maintien, l’objectif était simplement de gagner pour sauver l’honneur des Merengues au bord de la noyade, et de tenter de calmer une frustration grandissante autour d’une saison qui risque de se terminer, une nouvelle fois, sans trophée majeur - même si le championnat est encore mathématiquement ouvert.

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Sur le terrain, pourtant, le Real Madrid a fait le travail, même si le scénario a une nouvelle fois laissé une impression étrange. Le premier but est venu de Kylian Mbappé, auteur d’une frappe lointaine déviée par un défenseur qui a trompé le gardien basque. Un but heureux, presque accidentel, que l’attaquant français n’a même pas célébré. Par la suite, Vinícius Júnior a offert un peu d’air à son équipe grâce à une superbe frappe lointaine, synonyme de break et de soulagement momentané. Mais même avec deux buts d’avance, le Real Madrid n’a jamais totalement convaincu. Alavés a continué de jouer avec courage et a fini par réduire l’écart dans les dernières minutes, rappelant une fois de plus la fragilité madrilène cette saison. Une victoire (2-1) qui ressemble davantage à un pansement qu’à une véritable relance, presque un remède en placébo pour des maux et des plaies qui ne cessent de faire souffrir les socios madrilènes.

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Un Mbappé hué qui fait grise mine

Car le véritable événement de la soirée ne s’est pas seulement joué sur la pelouse. Dans les tribunes du Bernabéu, l’ambiance était glaciale bien avant le coup d’envoi. Les bars autour du stade étaient à moitié vides et l’atmosphère inhabituellement silencieuse pour un soir de match du Real Madrid. Très vite, la frustration des supporters s’est transformée en bronca. Plusieurs joueurs ont été ciblés, notamment Vinícius et Mbappé, conspués à plusieurs reprises par leur propre public. Le Français, malgré son but, a subi des sifflets nourris après une énorme occasion manquée juste avant la pause. Une tentative de lob ratée face au gardien qui a suffi à déclencher l’agacement général dans un stade de plus en plus impatient. Ce climat illustre parfaitement l’état d’esprit qui règne actuellement autour du club madrilène. À Madrid, marquer ne suffit plus lorsque les résultats collectifs déçoivent et que la saison semble déjà perdue sur les grandes scènes. Mbappé en a fait l’expérience lors de cette soirée très étrange, lui qui a pourtant ouvert le score. Les supporters madrilènes n’attendent pas seulement des buts mais des victoires marquantes, des trophées et une domination claire.

«Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Vinicius s’est toujours démené pour porter l’équipe sur ses épaules. Il ne se cache pas, c’est un vrai Madridista, il porte le blason avec fierté et il est très courageux. Je suis ravi que les supporters l’aient récompensé par des applaudissements. Prolongera-t-il son contrat ? Ce n’est pas à moi d’en décider, mais j’espère qu’il restera encore de nombreuses années. Je ne pense pas que ce soit un phénomène répandu, ni même quotidien. Ce débat sur les exigences de ce stade ne s’arrêtera jamais. Ce qui me réjouit, c’est que Vinicius ait transformé les huées en applaudissements. C’est ça qui compte pour moi», a déclaré Alvaro Arbeola au sujet des huées entendues dans les travées de la Casa Blanca. Dans un club habitué aux sommets, la moindre baisse de niveau se transforme rapidement en colère populaire. Et même les stars les plus attendues du vestiaire madrilène découvrent que le Bernabéu peut devenir l’un des stades les plus exigeants d’Europe lorsque les promesses d’une saison ne sont pas tenues.