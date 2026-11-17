Suite à la tragique disparition du joueur de Tenerife Jesús de Miguel et à la lourde suspension de 12 matchs infligée au gardien andorran Jesús Owono, Gerard Piqué a tenu à sortir du silence. Dans une prise de parole remarquée relayée par le quotidien sportif Marca, l’ancien défenseur central du FC Barcelone a vivement contesté cette sanction qu’il juge « injuste ». Ému par ce drame survenu à Tenerife, où il se trouvait au moment des faits, l’ancien international espagnol a estimé que le portier subissait les répercussions d’un simple accident de jeu et ne pouvait en aucun cas être tenu pour responsable de l’issue fatale de la collision.

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« Qu’est-ce qui est puni, l’acte ou ses conséquences ? », a-t-il déclaré. Afin d’illustrer son propos, Piqué a comparé cette affaire avec un incident similaire survenu le même week-end à Albacete, sanctionné de seulement trois matchs en l’absence de drame, tout en évoquant sa propre expérience traumatisante de 2012 lors d’un choc violent avec son gardien Víctor Valdés face à Chelsea. Une manière pour lui de rappeler que le football comporte des risques inévitables de collisions à haute intensité, et que la volonté humaine de trouver un coupable à tout prix ne doit pas conduire à condamner un joueur pour le seul poids tragique du destin. Le message est passé.