Saint-Étienne porte plainte contre le prince cambodgien candidat au rachat

Alors que les candidats au rachat de l'ASSE avait jusqu'à ce lundi pour transmettre leurs offres, le club stéphanois a décidé de déposer plainte contre le prince cambodgien Norodom Ravichak, auprès du procureur de la République de Paris pour des «faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie». Une information dévoilée à travers un communiqué du club. Candidat dans ce processus de cession de l'ASSE, Norodom Ravichak est accusé d'avoir fourni un «faux» document de garantie financière de 100 millions d'euros émanant d'une grande banque internationale. Le club précise également que «ce processus (ndlr : confié au cabinet KPMG depuis le mois d'avril) a permis de mettre en lumière le manque de crédibilité de certains candidats».

Si les Verts ont miraculeusement décroché leur première victoire de la saison, dimanche après-midi, face à Clermont (3-2), la situation institutionnelle du club du Forez reste également très fragile. A ce titre, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient d'ailleurs revu à la baisse le montant de la revente des Verts, désormais estimée entre 12 et 20 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le club précise, enfin, que «les actionnaires entendent continuer le processus de vente afin de céder le club à un investisseur représentant tous les gages de sérieux et la surface financière nécessaire pour donner à l'ASSE les moyens de ses légitimes ambitions».