Coupe du Monde 2026 : l’incroyable exploit du Kosovo au bord de la qualification après seulement dix ans d’existence

Reconnu par 111 pays comme État, mais subissant toujours l’opposition de pays comme l’Espagne, la Grèce, la Russie ou évidemment la Serbie dont il s’est déclaré indépendant le 17 février 2008, le Kosovo est une jeune nation qui cherche toujours sa place en Europe. Symbole de tension entre l’Albanie (pro-Kosovo) et la Serbie (anti-Kosovo), le pays dont la capitale est Pristina se distingue notamment grâce au sport puisque de nombreuses fédérations sportives ont reconnu le pays. D’ailleurs, le Kosovo a obtenu trois médailles d’or olympiques depuis 2016, à chaque fois grâce au judo. Au niveau du football, les clubs de Ballkani et Drita ont réussi à atteindre la phase de ligue de la Ligue Europa Conference. Drita a d’ailleurs été éliminée en barrages cette saison par les Slovènes de Celje. Championnat mineur, le Kosovo arrive à être 36e sur 55 et tire son épingle du jeu malgré des moyens assez limités. Les Kosovars se distinguent encore plus via leur sélection.

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Lancée il y a 12 ans lors d’un match nul 0-0 contre Haïti, la sélection du Kosovo ne pouvait alors jouer que des matches amicaux avant que son intégration à l’UEFA et à la FIFA lui permette de disputer des qualifications. Cela débute avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, où les Kosovars ne feront qu’un point dans un groupe difficile avec l’Islande, la Croatie, l’Ukraine, la Turquie et la Finlande. Les Kosovars alors dirigés par le Suisse Bernard Challandes vont réaliser leur premier tour de force. En tête de son groupe de Ligue D de la Ligue des Nations, le Kosovo sera promu et obtiendra un statut de barragiste pour l’Euro 2020. Après une campagne bien menée avec une troisième place derrière l’Angleterre et la Tchéquie dans son groupe, le Kosovo sera un prétendant de taille, mais perdra sa demi-finale contre la Macédoine du Nord (2-1). Un coup d’arrêt pour la sélection qui va ensuite stagner en loupant la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2024 sans trop y croire pour la qualification. Mais pour la Coupe du monde 2026, c’est bien différent.

Le Kosovo au bord de l’exploit

Deuxième à trois points de la Suisse dans un groupe compliqué avec la Slovénie et la Suède, le Kosovo a montré du progrès à l’instar de son parcours de Ligue des Nations. En effet, le Kosovo est promu en Ligue B pour l’édition 2026-2027, signe d’un progrès évident du pays. Vainqueur 4-3 de la Slovaquie, le Kosovo défiera la Turquie ce mardi au Stadiumi Fadil Vokrri de Pristina avec pour objectif de participer à la première Coupe du monde de son histoire seulement 10 ans après son premier match compétitif. Un vrai tour de force pour une équipe qui peut se targuer d’avoir un joli vivier. On retrouve ainsi des joueurs de qualité comme Edon Zhegrova (Juventus), Milot Rashica (Besiktas), Vedat Muriqi (Majorque) ou encore la révélation de Bundesliga Fisnik Asllani (Hoffenheim). Sans oublier Amir Rrahmani (Napoli) qui est absent de ce rassemblement. Comme certains pays qui ne disposent pas forcément des plus gros moyens et des meilleures structures, le Kosovo s’appuie sur sa diaspora. Dans le groupe appelé en mars, on retrouve douze joueurs nés au pays pour six nés en Suisse, cinq nés en Allemagne, un né en Suède et un né en Croatie. Autrement dit, la moitié de l’équipe a grandi dans d’autres pays européens. Une situation logique puisque lors de l’éclatement de la Yougoslavie en 1992, cela a provoqué de nombreux mouvements de population dans la région et la Guerre du Kosovo entre le 6 mars 1998 et le 10 juin 1999 a également contribué à cela.

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Presque trente ans après la guerre, le Kosovo fait parler de lui désormais pour de meilleures raisons grâce à son football. Dotée de joueurs techniques et élégants, la nation a toujours dû trouver le bon équilibre au cours de sa jeune existence. Interrogé par So Foot en 2018, le sélectionneur Bernard Challandes avait admis cela à l’époque : « une fois que j’ai accepté (de prendre en main la sélection, ndlr), j’ai regardé les dix matches disputés lors des qualifications pour la Coupe du monde. J’ai vu que les Kosovars étaient plutôt de bons footballeurs, qu’il y avait du potentiel, mais qu’ils préféraient attaquer que défendre. Si on arrive à améliorer cela, on progressera. » Ses successeurs Primoz Gliha et Alain Giresse ne parviendront pas à reproduire cela et il faudra attendre la nomination de Franco Foda en février 2024. Le coach allemand de 59 ans qui était notamment le coach de l’Autriche à l’Euro 2020 compte un incroyable bilan de 13 victoires, deux nuls et cinq défaites depuis sa nomination. Imposant une certaine rigueur avec un 3-5-2 discipliné, il a remis les Dardanët sur la voie du progrès. Désormais, il ne reste qu’à composter le billet pour la Coupe du monde avec ce match contre la Turquie.

Un match historique

Mettant en garde son équipe, Franco Foda a également souligné que tout un peuple sera derrière les Dardanët : « mardi, nous disputerons un match historique contre la Turquie. Nous sommes en pleine euphorie, mais nous devons aborder ce dernier match avec sérénité. Notre stade ne peut accueillir que 13 000 spectateurs, mais si c’était possible, il y en aurait 100 000, c’est certain. » Capitaine de l’équipe et attaquant de Majorque, Vedat Muriqi a fait part de son enthousiasme dans un entretien pour la FIFA : « cela ne fait que dix ans que nous existons, ce qui, dans le monde du football, est très peu de temps. Nous sommes là pour tout donner et nous battre pour une place au Mondial. C’est une chance incroyable pour nous. Tout le pays est en effervescence. L’excitation est à son comble. Personnellement, c’est très spécial pour moi. Je vais avoir 32 ans cette année, et l’un de mes rêves est de représenter le Kosovo à une Coupe du Monde ou un Championnat d’Europe. Ce serait un moment marquant de ma carrière. »

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Capé à 67 reprises et auteur de 32 buts, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection a été de tous les combats et a pu contester les progrès de cette équipe : « je suis là depuis le début, et en dix ans, l’équipe a connu de nombreux changements. Rétrospectivement, les progrès ont été considérables pour le pays, la fédération et les joueurs. Un travail acharné a été fourni, sur et en dehors du terrain. Franco Foda, qui était à la tête de l’Autriche lors du Championnat d’Europe, a pris les rênes. C’est un entraîneur très expérimenté. Je dirais que quatre ou cinq d’entre nous font partie de l’équipe nationale du Kosovo d’origine. Nous avons tous progressé ensemble, et le reste de l’équipe est composé de jeunes joueurs talentueux avec un potentiel énorme. Certains jouent en Bundesliga et en Serie A. Nous nous en sortons très bien et nous avançons dans la bonne direction en tant qu’équipe nationale, mais d’ici cinq ou six ans, je vois le Kosovo devenir une équipe redoutable. Nous serons un adversaire redoutable pour n’importe quelle équipe. » La Turquie est prévenue, le Kosovo entend disputer la Coupe du Monde 2026 et sera aussi un candidat sérieux à la qualification pour les prochaines compétitions majeures comme l’Euro 2028 ou la Coupe du Monde 2030. Un véritable tour de force de la part des Dardanët.