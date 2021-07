Mario Balotelli vers la Turquie ?

Après avoir officialisé le recrutement de Younès Belhanda il y a moins d'une semaine, l'Adana Demirspor est sur le point de signer un autre nom connu du grand public. Dans des propos récoltés par A Spor, le président du promu en Süper Lig (D1 turque), Murat Sancak, a annoncé que «les négociations avec Mario Balotelli sont finalisées à 85%». L'attaquant italien est en fin de contrat après une pige à Monza, en Serie B, qui a failli remonter dans l'élite la saison passée.

La suite après cette publicité

Un bail en Turquie pourrait lui permettre de retrouver une certaine stabilité dans sa carrière et pourquoi pas espérer une convocation avec la sélection italienne, à un an et demi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.«Il m'a contacté et nous a dit qu'il voulait venir ici. Il arrivera en Turquie la semaine prochaine. [...] Balotelli veut venir ici pour aller à la Coupe du Monde. Ils disent que Balotelli est fou, mais il n'y a rien à craindre. Nous sommes d'Adana et serons capables de le gérer», a ajouté le président de Demirspor au micro du média turc.