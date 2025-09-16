LdC : ça sent mauvais pour Lamine Yamal

Jeudi soir, le FC Barcelone va entrer en scène en Ligue des Champions. Les Culés vont se déplacer en Angleterre pour affronter Newcastle jeudi soir. Mais les Blaugranas devraient faire ce voyage sans Lamine Yamal.

Déjà forfait le week-end dernier lors de l’écrasante victoire 6 à 0 contre Valence, l’international espagnol devrait manquer le choc contre les Magpies assure Marca ce mardi. Le média ibérique explique que l’ailier est de nouveau resté en salle ce mardi. Il n’a pas pu participer à la séance avec ses coéquipiers en raison de problèmes à l’aine apparus la semaine dernière. Sauf surprise, il sera bien forfait selon Marca. Réponse demain, quand Flick dévoilera le groupe convoqué pour le match.

