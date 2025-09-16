Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

LdC : ça sent mauvais pour Lamine Yamal

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Newcastle Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Jeudi soir, le FC Barcelone va entrer en scène en Ligue des Champions. Les Culés vont se déplacer en Angleterre pour affronter Newcastle jeudi soir. Mais les Blaugranas devraient faire ce voyage sans Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

Déjà forfait le week-end dernier lors de l’écrasante victoire 6 à 0 contre Valence, l’international espagnol devrait manquer le choc contre les Magpies assure Marca ce mardi. Le média ibérique explique que l’ailier est de nouveau resté en salle ce mardi. Il n’a pas pu participer à la séance avec ses coéquipiers en raison de problèmes à l’aine apparus la semaine dernière. Sauf surprise, il sera bien forfait selon Marca. Réponse demain, quand Flick dévoilera le groupe convoqué pour le match.

La suite après cette publicité

Pariez sur la Ligue des champions avec Betclic ! Jusqu’à 100 € remboursés en Feebets si ton pari est perdant !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier