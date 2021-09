Quel PSG contre Clermont ?

Le virus FIFA. Souvent, en Espagne, les trêves internationales sont ainsi surnommées, car elles sont toujours synonymes de pertes d'énergie et de récupération voire de blessures pour les joueurs avant leur retour en club. Le Paris SG peut en témoigner. Et ce sera encore le cas cette semaine. Le club de la capitale, leader de Ligue 1, reçoit en effet Clermont ce samedi à 17h pour le compte de la 5e journée.

La suite après cette publicité

Un rendez-vous placé le lendemain du retour de la majeure partie de ses Sud-Américains, qui jouent le 10 leur dernier match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Il est donc quasiment acquis que Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar ne débuteront pas face aux Auvergnats, par souci de précaution, d'autant que, dans une semaine, le PSG fera ses grands débuts en Ligue des Champions, à Bruges.

Cascade d'absents

Marquinhos, rentré plus tôt, devrait s'entraîner ce mercredi avec le groupe et donc être d'attaque pour samedi. On ne peut pas en dire autant pour Presnel Kimpembe - titulaire lors des trois matches des Bleus, est sorti ce mardi soir face à la Finlande (2-0) en traînant la patte - et Kylian Mbappé - touché au mollet lors de la réception de la Bosnie à Strasbourg (1-1).

Marco Verratti est lui aussi rentré précipitamment de son rassemblement avec l'Italie. Le champion d'Europe, touché au genou gauche avec la Squadra, reste incertain. Si on ajoute à cela les absences de Sergio Ramos et Mauro Icardi, et les reprises de Colin Dagba, Juan Bernat et Layvin Kurzawa d'ici la fin de la semaine, le groupe à disposition de Mauricio Pochettino est donc assez restreint.

La carte jeunes ?

On pourrait donc revoir des éléments un peu perdus de vue, comme un certain Rafinha (entré en jeu 3 minutes contre Strasbourg lors de la 2e journée), mais aussi de nouvelles têtes, déjà aperçues lors de la préparation estivale. L'Équipe évoque les noms d'Ismaël Gharbi et Alexandre Fressange, qui se sont entraînés avec les professionnels toute la semaine.

Julian Draxler part lui pour être titulaire devant, alors que Georginio Wijnaldum pourrait être amené à dépanner au poste de faux n° 9. Tempête sous un crâne pour Pochettino, même si bon nombre d'entraîneurs de Ligue 1 et d'ailleurs aimeraient sans doute être à sa place à l'heure de coucher les noms de son équipe B sur la feuille de match samedi.

Le onze probable :

Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Diallo (ou Nuno Mendes) - Gueye, Herrera (ou Danilo) - Draxler, Rafinha, Gharbi - Wijnaldum (ou Fressange)