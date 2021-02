Reims : les joueurs acceptent de baisser leurs salaires

Le vestiaire du Stade de Reims vient de faire un choix fort. Les joueurs ont, par le biais d'une lettre ouverte diffusée ce mardi dans le quotidien régional L'Union, décidé de réduire leurs salaires jusqu'à la fin de la saison.

«Une baisse significative», indiquent-ils même, évoquant une décision responsable prise «spontanément» sur fond de crise économique liée à la Covid-19 et aux droits TV, ne se privant de tacler leurs détracteurs. Le début d'un mouvement de fond en Ligue 1 ?

Le communiqué officiel :

«Nous, les joueurs du Stade de Reims, prenons la parole aujourd’hui pour témoigner de notre prise de conscience à l’heure où le football français traverse une crise économique sans précédent. Absence de public et de recettes commerciales, droits TV à la baisse : comme tout le monde, nous lisons la presse, et ces sujets nous préoccupent. Ils nous concernent et nous touchent tous parce qu’ils peuvent menacer les emplois de salariés du club et créent un contexte difficile dans une période qui est déjà éprouvante.

Parce qu’il nous faut tous agir, parce que le football est l’exemple même de l’expression collective, nous avons échangé avec la direction du club et avons tous -absolument tous les joueurs comme les membres du staff- consenti spontanément à une baisse significative de nos salaires de janvier à juin 2021.

Nos rémunérations sont parfois jugées excessives ? Elles sont à Reims, pour la plupart, inférieures à ce qui est pratiqué en Ligue 1. Si elles ne font pas de nous « des millionnaires qui courent après un ballon » contrairement aux clichés, elles nous permettent d’être des privilégiés. Des privilégiés qui cherchent à agir en hommes responsables, respectueux et solidaires d’un club familial.»