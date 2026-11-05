OL : Jean-Michel Aulas très critique après le départ de Paulo Fonseca

Le départ surprise de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais continue de faire réagir. Ancien président emblématique du club rhodanien, Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa déception après la décision du technicien portugais de rejoindre le Sporting Portugal en pleine saison. Dans des propos particulièrement critiques, l’ancien dirigeant s’est notamment interrogé sur les conditions de cette séparation et sur le montant de l’indemnité négociée entre les deux clubs, fixée à cinq millions d’euros. Les dirigeants acceptent son départ pour une poignée de cerises, a-t-il regretté dans L’Équipe de Greg, estimant que l’OL aurait pu obtenir davantage financièrement si le Sporting tenait réellement à recruter l’entraîneur.

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Au-delà de l’aspect économique, Jean-Michel Aulas s’inquiète surtout des conséquences sportives de ce départ, alors que Lyon réalisait un début de saison convaincant sous les ordres de Fonseca. «Le départ très rapide et sans justification véritable de Fonseca me pose un certain nombre de questions, j’espère que ça n’altérera pas la dynamique de l’OL», a-t-il déclaré. Visiblement déçu par la gestion de ce dossier, l’ancien président assure qu’il n’aurait personnellement pas laissé partir le technicien portugais, malgré les circonstances et les éléments dont il ne dispose pas. «Je suis déçu et très inquiet», a-t-il finalement conclu.