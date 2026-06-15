La Juventus recrute définitivement Jérémie Boga !

Parti sur la pointe des pieds de l’OGC Nice après le triste épisode des coups reçus au retour d’un déplacement à Lorient, Jérémie Boga avait rebondi à la Juventus Turin, où il était prêté avec une option d’achat. Considéré comme la seule réussite de Damien Comolli, directeur général qui a démissionné après 1 an à la tête du club, le milieu offensif ivoirien n’a pas pâti du changement de direction.

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«Jérémie Boga est désormais officiellement un joueur de la Juventus. Le club a en effet levé son option d’achat pour s’attacher définitivement les services de l’ailier offensif né en 1997, arrivé à Turin en janvier dernier en prêt de l’OGC Nice. Boga a signé un contrat qui le lie aux couleurs bianconeri jusqu’au 30 juin 2029», peut-on lire dans le communiqué publié par la Vieille Dame. Selon Sky Italia, la première action du nouveau DG, Giovanni Carnevali, a été de lever l’option d’achat de Boga, à hauteur de 4,7 M€. Il faut dire que Carnevali a été le PDG de Sassuolo, club dans lequel Boga a évolué entre 2018 et 2022.