Bayern Munich : la statistique alarmante de Thomas Tuchel

En sept jours, le Bayern Munich de Thomas Tuchel a déjà essuyé deux désillusions de taille. Après avoir été éliminé en quarts de finale de Coupe d’Allemagne face à Fribourg (1-2) mardi dernier, le club bavarois a subi la loi de Manchester City hier soir, également en quarts de finale, mais de Ligue des Champions (3-0).

Un revers retentissant pour Thomas Tuchel, fraîchement parachuté sur le banc munichois alors que le club avait jusqu’ici réalisé un sans-faute en Ligue des Champions (8 victoires en 8 rencontres), et face à des adversaires de poids : l’Inter Milan, le Barça, le PSG… En outre, le technicien allemand a tout simplement concédé la plus grosse défaite du Bayern Munich en Ligue des Champions depuis… septembre 2017. À l’époque, les joueurs de Carlo Ancelotti avaient mordu la poussière du Parc des Princes face à un néo-PSG incarné par Neymar et Kylian Mbappé (3-0). Carlo Ancelotti avait lui pris la porte dans la foulée de cette défaite en phase de groupe.

