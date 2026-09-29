Le Bayern Munich veut recruter un international français

Nos Français ont du talent. Et pas qu’un peu. Quand vient l’heure du mercato, de nombreux joueurs tricolores traversent les frontières pour tenter l’aventure à l’étranger, avec plus ou moins de réussite. C’est le pari qu’a fait Jules Koundé en 2019. En effet, le latéral droit, capable aussi de jouer dans l’axe, a rejoint le Séville FC. Un choix payant puisque le natif de Paris a brillé en Andalousie. Si fort, qu’il a ébloui le FC Barcelone, qui a déboursé 50 M€ pour le recruter en juillet 2022. En Catalogne, l’international tricolore (57 capes) a fait son trou.

La suite après cette publicité

Mais depuis quelques semaines, le vent tourne. Cet été, la presse catalane, véritable porte-plume du Barça, a multiplié les articles pour annoncer que les Blaugranas n’étaient pas fermés à une vente. Comme souvent avec Koundé, déjà annoncé par le passé dans le viseur de Chelsea, la Premier League s’est manifestée. Arsenal et Tottenham ont été cités comme des points de chute potentiels. Plus tard, il a été associé au Paris Saint-Germain. Finalement, le footballeur né en 98 est resté chez les pensionnaires du Camp Nou.

Koundé est la priorité hivernale du Bayern Munich

Toutefois, sa situation ne s’est pas forcément arrangée puisqu’il n’est pas un titulaire dans l’esprit de l’entraîneur Hans Dieter Flick. Le Français fait les frais de la concurrence et totalise 5 apparitions cette saison, mais seulement 2 comme titulaire (0 but et assist). Mais ce n’est pas tout. Il a pris place sur le banc sans entrer en jeu lors des 3 dernières sorties des Culés en Liga. Si la blessure d’Andreas Christensen peut lui permettre de gratter du temps de jeu, l’ancien joueur de Bordeaux traverse sa période la plus délicate chez les Catalans. Tout cela n’a pas échappé à certains clubs, dont le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Sport révèle que Koundé est la priorité des Allemands cet hiver. Les Bavarois souhaitent vendre Kim Min-Jae, qui est courtisé (Tottenham, Aston Villa, AC Milan), pour renflouer leurs caisses avec au moins 40 M€. La somme sera réinvestie pour mettre la main sur le joueur du Barça. Sous contrat jusqu’en 2030, le polyvalent défenseur n’a pas forcément eu des envies de départ l’été dernier. Cet hiver, la situation peut évoluer. Les Munichois, qui n’attendent qu’un signe du joueur, veulent tenter leur chance. Avec Dayot Upamecano ou encore Michael Olise, ils ont quelques atouts pour faire pencher la balance. Mais la balle est dans le camp de Koundé, valorisé à 60 M€ par le site spécialisé transfermarkt. En attendant, le joueur, qui fait partie des vice-capitaines de Mbappé nommés par Zidane, se concentre sur les Bleus.