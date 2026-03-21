Liga : Alvaro Arbeloa veut faire une statue d’Antonio Rüdiger

En fin de contrat à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger est souvent annoncé partant du Real Madrid. Le défenseur central allemand ne devrait pas prolonger son bail et tenter une nouvelle expérience. Alvaro Arbeloa, son manager, n’a pas souhaité commenter la situation de son joueur, mais assure qu’il compte encore sur lui.

La suite après cette publicité

«Je n’aime pas me mêler de ces sujets, j’ai beaucoup de respect pour le club et le joueur, les deux parties doivent se comprendre. Mais je suis prêt à ériger une statue de Rüdiger dans mon jardin. Dès le premier jour, il s’est mis à la disposition du staff technique. Il m’avait dit qu’en mars, quand les choses deviendraient difficiles, il serait disponible, et le voilà. Son parcours à Londres, avec Niko (Mihic, le superviseur médical), a été une chance. Et les supporters du Real doivent prendre conscience de la chance que nous avons de l’avoir parmi nous».