Premier League : la malédiction accable Tottenham et Roberto De Zerbi

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Tottenham. Cette fois les Spurs ont été battus à domicile (pour la 3e fois déjà en championnat cette saison), par Aston Villa (3-2), pourtant 19e au coup d’envoi de cette 5e journée. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont été raccompagnés au vestiaire par les sifflets du Tottenham Hotspur Stadium et s’enlisent au classement. Ils peuvent occuper la place de lanterne rouge à l’issue du week-end, en fonction des autres résultats. On pourrait presque parler de malédiction, tant les éléments jouent en leur défaveur en ce moment.

La suite après cette publicité

Leur première mi-temps fut bonne et même encourageante sur certaines séquences intéressantes. Ils auraient dû ouvrir le score contre des Villans pas mal secoués. La sortie sur blessure de Pedro Porro dès la 19e fut un premier facteur défavorable. Le manque de réalisme en fut un second, et l’entrée de Mohammed Kudus juste avant la pause à la place de Mateus Fernandes a fini d’achever les Spurs. Ils se sont retrouvés d’un coup en déséquilibre et offraient beaucoup trop d’espace à leurs adversaires. Manzambi en a profité pour marquer dans le temps additionnel de la première période.

La suite après cette publicité

Tottenham a eu besoin de 8h13 pour ouvrir son compteur en championnat

La suite fut un long chemin de croix. Kudus pensait égaliser, et offrir un premier à son équipe en championnat mais Robertson fut finalement signalé hors-jeu, au grand désespoir du staff et des supporters. Aston Villa en a alors profité pour marquer des buts avec une étonnante facilité par Jackson et Buendia. « Nous sommes trop fragiles », constate De Zerbi après la rencontre, dépité par la situation. « En seconde période, nous marquons un but hors-jeu, on concède le second but. C’est difficile d’expliquer cette défaite, ce moment. » Au lot des réjouissances, Tottenham a tout de même marqué ses deux premiers buts de la saison en PL en fin de rencontre et met fin à 8h13 de disette offensive.

« On démarre bien en première période mais nous ne marquons pas. On concède ce but juste avant la pause… On doit être capable de mieux défendre, d’être plus forts, rester au contact. (…) Nous avons mieux joué qu’eux mais nous ne gagnons pas, poursuit le technicien. Nous devons devenir plus forts car le football, ce n’est pas 90 minutes de possession, ce n’est pas joué dans la moitié de terrain adverse, ce n’est pas se créer des occasions. Parfois, il faut défendre, il faut être forts. Parfois, c’est l’adversaire qui tient le ballon et il faut défendre mieux que ça (il répète). » Le problème est très profond.

La suite après cette publicité

De Zerbi veut continuer

De Zerbi sera-t-il toujours là après la trêve ? Il semble vouloir poursuivre sa mission mais face à la non-avancée du chantier, on peut commencer à douter de la patience de ses dirigeants. « Je travaille sur cette confiance. Nous sommes dans un club qui ne se battait pas la saison dernière pour une place en Ligue des Champions ou pour gagner la Premier League mais nous devons faire plus. On doit travailler, et donner le meilleur. J’assume ma responsabilité parce que je suis l’entraîneur. Nous devons nous améliorer et rendre nos fans heureux. » Avec 360 M€ de dépensés cet été, la saison de Tottenham est déjà en train de tourner au fiasco.