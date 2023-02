Ligue 1 : Lens s’offre Nantes et réenclenche la machine

Dans le dur, le Racing Club de Lens (4e) restait sur quatre matches sans victoire dont une défaite contre l’Olympique Lyonnais (2-1) avant de recevoir le FC Nantes (13e). Les Canaris eux restaient sur deux victoires face à Ajaccio (2-1) et Lorient (1-0) ainsi qu’un match nul en Ligue Europa face à la Juventus (1-1). Deux dynamiques différentes donc. À domicile, les Artésiens optaient pour un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Przemysław Frankowski et Deiver Machado assuraient les rôles de pistons tandis qu’on retrouvait Salis Abdul Samed et Seko Fofana dans l’entrejeu. Seul en pointe, Florian Sotoca était soutenu par Adrien Thomasson et Angelo Fulgini. De son côté, Nantes s’articulait en 5-3-2 avec Alban Lafont comme dernier rempart derrière Sébastien Corchia, Joao Victor, Andrei Girotto, Charles Traoré et Jaouen Hadjam. Moussa Sissoko, Samuel Moutoussamy et Florent Mollet se retrouvaient dans l’entrejeu. Devant, Mostafa Mohamed et Moses Simon étaient associés.

Très vite, Lens donnait le ton dans cette partie. Jonathan Gradit lançait dans la surface Florian Sotoca dont la reprise était captée par Alban Lafont (4e). Puis les Nantais répondaient avec une frappe lointaine à 25 mètres des cages de Sébastien Corchia. Brice Samba ne prenait pas de risques et repoussait en corner (14e). Malgré cela, c’était bien Lens qui dictait son tempo et se procurait de nouvelles occasions. D’abord, Seko Fofana du pied droit enroulait une belle frappe qui poussait Alban Lafont à deux reprises (23e). Puis Florian Sotoca voyait son tir passer de peu à côté du poteau gauche (24e). Sur la gauche, Deiver Machado faisait la différence et centrait au second poteau. Il fallait l’intervention de Jaouen Hadjam pour empêcher la reprise de Przemysław Frankowski (28e). Nantes reculait face au fort pressing imposé par son adversaire et finissait par craquer.

Lens a été consistant

Trouvé par Facundo Medina sur la gauche devant la surface nantaise, Deiver Machado venait maltraiter la lucarne droite d’Alban Lafont avec un missile téléguidé (1-0, 34e). Une réalisation difficile à digérer pour des Canaris encore fébriles. Sur la droite, Przemysław Frankowski faisait la différence et centrait au second poteau. Joao Victor manquait son dégagement et Adrien Thomasson ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 36e). Dos au mur, Nantes revenait néanmoins de manière anodine. Lancé sur la gauche dans la profondeur, Moses Simon rentrait dans la surface et redonnait dans l’axe en retrait pour Florent Mollet. Sa lourde frappe touchait le bas de la barre transversale lensoise et terminait au fond des filets (2-1, 41e). Malgré ce but, Lens réagissait et Florian Sotoca tombait sur Alban Lafont (44e).

Au retour des vestiaires, Lens revenait avec les mêmes intentions. Seko Fofana trouvait sur la gauche Angelo Fulgini qui passait proche d’accrocher le cadre (50e). Puis, le capitaine lensois bénéficiait d’un bon ballon de Deiver Machado avant d’envoyer un tir puissant sur la barre transversale (58e). Les occasions se multipliaient pour l’équipe de Franck Haise qui n’était pas encore à l’abri. Entré en jeu, David Pereira Da Costa lançait sur la droite un autre entrant, Loïs Openda, qui prenait la profondeur et centrait devant le but. Charles Traoré déviait malencontreusement au fond de ses propres filets (3-1, 74e). Quasiment à l’abri, Lens ne baissait pas dans les intentions et Loïs Openda voyait son tir passer au-dessus du cadre (80e) puis son but être refusé pour hors-jeu (82e). Tenant son avantage jusqu’au bout, Lens s’impose 3-1 et remonte à la quatrième place à hauteur de l’Olympique de Marseille. Nantes reste treizième.