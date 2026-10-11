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Clarence Seedorf nouvel entraîneur des Corinthians

Par Jordan Pardon
1 min.
Clarence Seedorf @Maxppp

Seizièmes du championnat brésilien après 29 journées, les Corinthians ont annoncé ces derniers jours le renvoi de Fernando Diniz, ancien sélectionneur intérimaire du Brésil. La formation basée à São Paulo a déjà trouvé son remplaçant, et il s’agit d’une ancienne gloire du foot : Clarence Seedorf. La légende néerlandaise était libre depuis son départ de l’Esteghlal FC (Iran), où il officiait comme conseiller entre mai 2025 et juin 2026. Il avait également connu une expérience comme sélectionneur du Cameroun (2018-2019).

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« Clarence Seedorf est le nouvel entraîneur de Corinthians ! L’entraîneur néerlandais rejoint le Timão avec un contrat valide jusqu’à la fin de l’année 2027. Bienvenue, Seedorf », écrit le club brésilien sur son site internet. L’ancien joueur de l’AC Milan et du Real Madrid retrouvera l’un de ses compatriotes, à savoir Memphis Depay, en grande difficulté ces derniers mois.

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