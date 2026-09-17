FC Barcelone : Karim Adeyemi est en train de surprendre tout le monde

C’est un transfert qui, contrairement à Rodri par exemple, n’avait pas suscité énormément de hype ou d’enthousiasme du côté de la Catalogne. L’arrivée de Karim Adeyemi avait même suscité quelques doutes auprès de nombreux observateurs, notamment parce qu’il était sur une dynamique un peu négative, et qu’il a eu quelques problèmes de comportement récemment. Présenté comme un choix d’Hansi Flick, l’attaquant allemand était vu comme un joueur en quête d’un nouveau souffle pour sa carrière, et qui allait surtout devoir se contenter de bouts de match par ci par là, un peu comme Roony Bardghji la saison dernière.

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Mais après 7 rencontres officielles - 6 matchs de Liga et 1 de Ligue des Champions - Adeyemi fait déjà sensation, et s’affirme comme une des grosses surprises de ce début de saison, au Barça comme en Liga. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 rencontres (dont 3 en tant que titulaire), l’Allemand est déjà en train de rendre la confiance accordée par Hansi Flick, tout en confirmant qu’il va pouvoir énormément apporter à ce Barça qui roule sur tous ses adversaires. Face au Racing de Santander mercredi soir (7-2), en plus d’avoir délivré une passe décisive, il a notamment réussi 6 dribbles, créé 4 occasions et provoqué 2 penalties.

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Déjà titulaire au Barça ?

Depuis son arrivée, ce qui surprend le plus tout le monde, c’est sa capacité à créer du danger et son imprévisibilité. L’ancien du Borussia Dortmund est redoutable avec des espaces, comme il est aussi à l’aise dans les petits espaces. Il est utilisé à la fois à gauche comme à droite, et affiche déjà une superbe entente avec des joueurs comme Raphinha et Lamine Yamal. Convoqué par Jürgen Klopp pour les prochaines rencontres de la sélection allemande, Adeyemi est passé, dans l’esprit des Barcelonais, d’un joueur venu faire le nombre à un titulaire en puissance.

Effectivement, tout indique désormais qu’il est en concurrence avec Anthony Gordon - lui aussi performant pour ses premières semaines en Catalogne - pour le poste d’ailier gauche. Une concurrence saine, comme celle entre Fermin Lopez et Dani Olmo, qui augmente le niveau compétitif de l’équipe, avec un Hansi Flick qui veut maintenir tout le monde sous pression et qui n’hésite pas à faire tourner. Le profil de joueur rapide et agressif toujours tourné vers le but adverse d’Adeyemi est une aubaine pour l’entraîneur allemand du Barça et une des raisons pour lesquelles les Blaugranas peuvent envisager la suite de la saison avec un certain optimisme…