Mercato : l'été sera chaud à Toulouse

Le purgatoire n'aura duré que deux ans. Descendu à l'issue d'une saison 2019/2020 stoppée par le covid, le Téfécé retrouve la Ligue 1 suite à sa victoire contre Niort ce lundi soir, et après avoir dominé d'une main de maître ce championnat de Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier ont même déjà largement battu le record de 75 buts marqués du Nîmes Olympique en ayant trouvé le chemin des filets à 80 reprises. Et il reste encore 3 matchs à disputer, l'occasion d'aller chercher le 3e titre de l'antichambre de l'élite française dans l'histoire du club.

La suite s'annonce radieuse, mais également compliquée pour Toulouse. Fort d'une cellule de recrutement très compétente dirigée par Brendan MacFarlane et axée sur l'analyse de données, il faudra réussir un mercato similaire à celui de la saison passée pour essayer de se maintenir. L'objectif sera d'autant plus délicat que la LFP a prévu 4 descentes en Ligue 2 la saison prochaine avec l'entrée en vigueur de la réforme des championnats professionnels à 18 clubs. L'actionnaire majoritaire (à hauteur de 85%), l'Américain RedBird Capital Partners, doit encore définir les moyens mis en œuvre.

Conserver Van den Boomen en priorité mais...

L'effectif lui risque de bouger à tous les étages. Si Philippe Montanier va rester, lui qui a déjà entraîné en Ligue 1, il n'est pas impossible de voir Damien Comolli et son équipe profiter des cotes du meilleur buteur de Ligue 2 Rhys Healey (20 buts) et du meilleur passeur Branco van den Boomen (19 passes décisives et 12 buts). L'Anglais avait été acheté 500 000 euros au MK Dons en League One quand le second a été recruté 350 000 euros à De Graafschap en seconde division néerlandaise. Une vente de l'un et/ou de l'autre offrirait une très belle plus-value au club, qui, selon L'Équipe, va tenter en priorité de conserver son maître à jouer. Le capitaine Brecht Dejaegere, comme Healey par ailleurs, a annoncé vouloir rester, mais sera courtisé.

Dans le cadre du nouvel accord sur les droits de la société commerciale entre la LFP et CVC Capital Partners, Toulouse va également récupérer un chèque de 16,5 M€ grâce à sa promotion. Il pourra être mieux armé pour conserver les autres valeurs marchanches fortes de son effectif. On pense bien sûr aux deux joueurs formés au club, Anthony Rouault (20 ans) et Nathan Ngoumou (22 ans). Tous deux devenus titulaires cette saison, le premier est très courtisé, par Mönchengladbach surtout comme nous l'avons révélé, et le second n'est pas en reste, lui qui a été appelé en équipe de France Espoirs cet automne.