Le Werder confirme les discussions avec Toulouse pour Niklas Schmidt mais…

Il y a du nouveau dans le dossier Niklas Schmidt ! Comme nous l’évoquions la semaine dernière, le milieu de terrain allemand, auteur d’une saison correct avec le Werder Brême (24 matchs, 3 buts en Bundesliga) suscite l’intérêt de Toulouse. Orphelins de Spierings et Van den Boomen, les Violets s’activent pour renforcer leur entrejeu en marge de la reprise du championnat et a fait du joueur de 25 ans l’une de ses cibles prioritaires.

La suite après cette publicité

Frank Baumann, ancienne star du Werder et désormais reconverti au poste de directeur sportif, a confirmé les avances du Téfécé dans les colonnes de Sky Germany. Après avoir contacté l’entourage du natif de Cassel, les dirigeants hauts garonnais ont transmis une offre de 2,5M€ avec à la clef un contrat de 3 ans. Or, le dirigeant allemand a laissé entendre que Niklas Schmidt "se sentait bien et n’avait pas encore indiqué son intention de partir" si bien "qu’il ne soit pas insensible aux intérêts toulousains". En outre, l’Allemand détient son avenir entre ses mains.

À lire

TFC : Alex Dominguez débarque au club !