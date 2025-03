Real Madrid : le duo Vinicius-Mbappé a fait taire tous ses détracteurs !

L’ombre des Galactiques a toujours plané sur eux. Cet été, avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’ère des Galactiques 2.0 s’est ouverte. Mené par Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo la saison passée, le club de la capitale ibérique allait devoir trouver de la place pour créer une attaque détonante avec ses quatre superstars. Dès lors, les attentes placées sur Mbappé ont été très hautes d’entrée. Malgré des premiers mois complexes, l’ancien du PSG a réussi à se relever et enchaîne depuis décembre avec plusieurs performances de classe mondiale. Dans le même temps, Vinicius a semblé perdre de sa superbe cette saison. Entre le choc du Ballon d’Or en octobre dernier et les polémiques auxquelles il a dû faire face de l’autre côté des Pyrénées, le Brésilien n’a pas pu avoir sa constance habituelle sur le pré.

Toujours capable d’incroyables coups d’éclat, le numéro 7 madrilène a alterné entre le bon et le moins bon lors de cette cuvée et a parfois été critiqué pour des prestations clairement décevantes. Un constat que l’on peut également appliquer à Kylian Mbappé. Auteur d’un match merveilleux en Ligue des Champions face à Manchester City en play-offs avec un triplé au Bernabeu, le Bondynois a été critiqué lors de la dernière joute européenne face à l’Atlético de Madrid. Pas épargné par la presse ibérique, le Français a été critiqué aux côtés de Vinicius, jugés en deçà de leurs comparses d’attaque Brahim Díaz et Rodrygo. Comme souvent, les stars madrilènes ont pu compter sur le soutien de leur entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse : «Mbappé ? Contre l’Atletico, il n’a pas fait ce qu’il a fait contre City. D’une manière générale, il se débrouille très bien, nous sommes très contents de lui. La saison est exigeante, c’est normal, surtout chez les joueurs de qualité, ceux-là ont plus de hauts et de bas, c’est quelque chose de génétique. Il se débrouille très bien.»

Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont dynamité la défense du Rayo Vallecano

Une confiance reconduite dans les actes avec le technicien italien qui a décidé de relancer ses deux virtuoses à l’occasion de la rencontre de ce dimanche face au Rayo Vallecano en Liga. Un choix finalement payant tant les deux hommes ont été excellents lors de ce derby madrilène remporté par les Merengues (2-1). Dans un grand jour d’entrée de jeu, Vinicius a brillé à travers de nombreuses arabesques qui ont rendu chèvre les défenseurs adverses. Kylian Mbappé a ouvert les hostilités à l’heure de jeu. Trouvé dans la profondeur par Vinicius, le capitaine de l’Equipe de France a dribblé Lejeune avec un contre favorable avant de finir d’une frappe diaboliquement précise.

Passeur, Vinicius s’est ensuite mué en buteur. Inspiré, le Brésilien s’est lancé dans un véritable show en passant en revue la défense adverse avant de crucifier le gardien d’une frappe vicieuse (34e). Après cette victoire, Carlo Ancelotti n’a pas tardé à féliciter ses deux joueurs : « Vinicius et Mbappé ont marqué deux buts spectaculaires, ils ont eu l’occasion de faire 3-1. Ensuite, je me suis dit qu’il fallait que je défende et j’ai retiré les attaquants. Pour moi, ce n’est pas un problème, car j’ai retiré des minutes à Mbappé et à Rodrygo et cela lui fera du bien pour mercredi ». Complices, les deux hommes ont semblé bien plus en jambes qu’en milieu de semaine et leur connexion a été naturelle tout au long de la rencontre. De bon augure avant une manche retour qui s’annonce explosive ce mercredi face à un autre voisin, l’Atlético de Madrid.