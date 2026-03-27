«Ce que j’ai vu de Pato, même Mbappé ne fait pas ça», la comparaison osée d’un ancien du Milan

Dans un entretien accordé à BeIN Sports, l’international sénégalais Mbaye Niang est revenu sur sa riche carrière. L’attaquant de 31 ans a notamment évoqué son aventure à l’AC Milan et le fait d’avoir, dès son plus jeune âge, côtoyé les meilleurs joueurs de la planète. Il a notamment été très élogieux envers Alexandre Pato et a estimé qu’il n’avait jamais vu un joueur aussi fort que lui.

La suite après cette publicité

«Au Milan, tu avais les Robinho, Inzaghi qui était là, Gattuso aussi. Mais le mec qui m’a choqué, c’est dommage qu’il se blessait beaucoup, c’est Pato. De ce que j’ai vu de Pato, même Mbappé ne fait pas ça. Et on parle de Mbappé. Pied droit, pied gauche, force, de la tête, puissant… Il avait des cuisses, tu as peur. Tes deux cuisses, c’est une cuisse pour lui. Et il était rapide. Mais il avait plein de pépins physiques, il était avec la fille de Berlusconi, paix à son âme, il se blessait tout le temps et c’était compliqué. Mais il était trop fort. »