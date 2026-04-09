Ligue Europa Conférence : Strasbourg est passé à côté de son rendez-vous

Invaincu en Ligue Europa Conference, et depuis le 8 février dernier toutes compétitions confondues, aidé par la LFP au même titre que le PSG avec un calendrier allégé sans match de L1 à disputer ce weekend, le Racing Club de Strasbourg arrivait à Mayence avec le moral gonflé à bloc, prêt à saisir sa chance. Du moins, le croyait-on. Car le RCSA s’est fait manger dans des proportions inattendues face au 9e de la Bundesliga, qui a appliqué un plan simple : laisser son adversaire jouer et piquer en contre.

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Résultat : deux buts au bout de 19 minutes, avec une exploitation de chaque ballon perdu et une verticalité de tous les instants. Strasbourg n’a pas existé en première période, son jeu de possession s’avérant totalement stérile. « Ils ont été intelligents dans leur pressing et leur manière de défendre. Ils étaient en bloc bas et ont joué en contre-attaque là où nous, on laissait beaucoup d’espace. On a essayé de rectifier ça en deuxième. C’est à nous d’être chirurgical devant le but », a reconnu Diego Moreira après la rencontre. Mais c’est surtout dans l’intensité et l’impact que le RCSA n’a pas existé. « On joue une équipe de Bundesliga, c’est très physique, ça va vite, ce sont des hommes déjà. Il faut élever d’un cran l’intensité », a admis Moreira. Le club alsacien présentait une équipe de 22 ans de moyenne d’âge, contre 28 pour Mayence.

Hausser l’agressivité au retour

La deuxième période s’est avérée meilleure, avec quelques changements effectués par le coach Gary O’Neil, d’abord tactiques puis avec des entrants (Moreira, Emegha notamment) qui ont apporté plus de danger, sans trouver toutefois la faille. « A la mi-temps, le coach a eu les mots justes. Les entrants ont fait du bien. Si on fait cette 2e mi-temps au retour, on pourra revenir », a promis Moreira, rejoint par son coéquipier Guéla Doué. « Tout est jouable, on sait qu’il peut tout se passer. A domicile, ça sera un autre match, on va bien se préparer sur ce match pour mettre beaucoup plus d’agressivité. Il faut être plus juste et gagner nos duels, c’est ça qui nous a manqué ce soir. »

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Si elle ne vient pas d’elle-même, la motivation pourra être nourrie par la fin de match houleuse, avec des échauffourées entre les joueurs de chaque équipe et même certains membres des staffs. La tension est montée au fil de la rencontre, mais Strasbourg devra ajuster son niveau d’agressivité au match retour. En l’activant dès le début de la rencontre, dans les duels plutôt que dans les déclarations.