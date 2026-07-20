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Coupe du Monde 2026 : la FIFA ouvre une enquête sur l’Argentine

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Espagne 1-0 Argentine
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Le comportement de plusieurs joueurs argentins au coup de sifflet final hier soir a choqué le monde. Nahuel Molina a ainsi donné un coup de poing à Rodri, alors que Leandro Paredes s’en est pris à Eric Garcia et Gavi. Roberto Ayala, un des adjoints de Scaloni, a aussi tenté de frapper Dani Olmo.

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Comme l’indique Sky Sports, la FIFA va ouvrir une enquête sur les agissements des Argentins après le match. L’institution qui régit le football mondial va donc revoir les images, tenter de comprendre tout ce qui a pu se passer et, si elle l’estime nécessaire, sanctionner un ou plusieurs Argentins.

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