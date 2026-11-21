Absent depuis le 14 avril dernier après une rupture du tendon d’Achille survenue face au PSG (0-2) en Ligue des Champions, Hugo Ekitike voit enfin le bout du tunnel. L’attaquant français de Liverpool, qui espérait initialement retrouver les terrains pour le Boxing Day, devra toutefois patienter quelques semaines supplémentaires. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du choc contre Manchester United, Andoni Iraola a confirmé que le retour de l’international français était toujours programmé pour janvier. « Le plan a toujours été janvier et cela n’a pas changé. Si tout se passe incroyablement bien, il pourra anticiper son retour, ce qui serait bien mieux pour tout le monde. Mais pour l’instant, nous restons concentrés sur janvier et c’est ça le plan », a expliqué l’entraîneur des Reds.

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Et Liverpool a même déjà identifié les rencontres auxquelles son attaquant pourrait participer. Interrogé sur le calendrier de son retour, le technicien espagnol a précisé que le club espérait récupérer Ekitike pour les dernières échéances de la phase de ligue de la Ligue des Champions. « Même lorsque nous avons constitué l’effectif pour la Ligue des Champions, je me souviens m’être demandé si nous pouvions l’inclure ou non. Tout le monde disait que nous pensions qu’il pourrait disputer les deux derniers matches de groupe, contre l’Inter Milan et Lens, et cela reste notre objectif. »