CdM 2026 : la FIFA a une énorme peur pour le match de l’Iran

À quelques heures de l’entrée en lice de l’Iran face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, une inquiétude particulière remonte de plusieurs acteurs impliqués dans l’organisation de la rencontre. En raison de l’importante communauté iranienne installée dans la métropole californienne, certains redoutent que le match serve de tribune à des opposants au régime de Téhéran. Surnommée « Tehrangeles » en raison de la taille de sa diaspora iranienne, la ville accueille de nombreux expatriés dont une partie affiche ouvertement son opposition aux autorités en place dans leur pays d’origine.

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Selon RMC, la crainte est que certains spectateurs aient acheté des billets via les canaux officiels afin de profiter de la visibilité de l’événement pour afficher des messages politiques dans les tribunes. Une perspective qui préoccupe particulièrement la FIFA, dont le règlement interdit toute manifestation à caractère politique dans les stades lors de ses compétitions, à l’heure où Gianni Infantino affiche une vraie proximité avec Donald Trump. Les drapeaux, banderoles ou slogans jugés politiques sont notamment proscrits, ce qui pourrait conduire à un renforcement des contrôles de sécurité et des fouilles à l’entrée de l’enceinte avant le coup d’envoi.