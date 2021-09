Brésil-Argentine : les grosses sanctions que risquent les Brésiliens

La suite après cette publicité

Dimanche soir, les téléspectateurs qui s'apprêtaient à se régaler devant l'affiche la plus prestigieuse du football de sélections en Amérique du Sud ont été déçus. Au bout de cinq minutes de jeu seulement, un employé de l'agence sanitaire brésilienne est entré sur la pelouse et la rencontre a été interrompue, suscitant de vives réactions du côté argentin.

Mais après ce qui est qualifié comme un « scandale mondial » par la presse argentine, une vraie question se pose : que va-t-il se passer avec ce match qui comptait pour la huitième journée de la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde ? Sera-t-il rejoué ? La victoire sera-t-elle accordée aux Argentins ? Tout d'abord, c'est la FIFA qui devra statuer en se basant sur ses règlements. Comme le rapportent plusieurs médias sud-américains, il existe tout un éventail de sanctions possibles.

La Canarinha risque gros

La plus sévère pourrait par exemple être l'interdiction de participer pour le Mondial pour la Canarinha comme l'indique l'édition argentine Goal, même si, normalement, on ne devrait pas en arriver là. Selon le média, l'option la plus probable reste la défaite brésilienne sur tapis vert et une possible sanction pour ses futures rencontres à domicile. D'autres options pourraient être la répétition du match, sur terrain neutre ou à huis clos, ou le retrait direct de points pour le Brésil.

La FIFA s'appuiera sur le compte-rendu de l'arbitre de la rencontre et sur la défense de la fédération brésilienne pour trancher et décider d'une sanction. Mais une chose semble sûre dans cette histoire : c'est la sélection brésilienne, pourtant pas responsable des actions des autorités gouvernementales comme a clamé Tite, qui va prendre cher...