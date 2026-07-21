Batrakov parle de vivre à Paris, de Safonov et de Kvaratskhelia

Piste estivale du Paris Saint-Germain même si celle-ci semble avoir pris du plomb dans l’aile, le milieu offensif russe Aleksey Batrakov (21 ans) sort d’une saison solide avec 17 buts et 12 passes décisives en 35 matches. Venant tout juste de se marier, celui qui a fait sa demande à Paris et qui a multiplié les appels du pied au club de la capitale, se verrait bien vivre dans la ville lumière comme il l’a confié à Championat : «probablement, oui. Peut-être que Paris s’ouvrira alors à moi sous un autre jour.»

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«Venir quelques jours, flâner, c’est une chose, y vivre, c’en est une autre. Mais j’aimerais bien», a-t-il poursuivi. Questionné sur le fait d’avoir croisé Khvicha Kvaratskhelia ou son coéquipier de sélection Matvey Safonov lors de son séjour parisien, il a répondu sans détour : «Khvicha, bien sûr que non ! Nous ne nous connaissons même pas. Il ne me connaît peut-être même pas. Et Matvey et moi ne sommes pas très proches.»