OL : la fierté de Jean-Michel Aulas sur le record inégalé par le PSG

Alors qu’il a officiellement annoncé son futur départ de la direction de l’OL après 36 ans, Jean-Michel Aulas est revenu sur les fameuses années 2000 qui ont fait l’histoire du club rhodanien et ce record toujours d’actualité que le PSG sous QSI n’a toujours pas battu : «Il a failli être égalé par le Paris Saint-Germain, mais c’est vrai que c’est quelque chose d’exceptionnel. Il faut y rajouter les titres au Trophée des Champions qui suivaient», a alors déclaré le mythique président lyonnais dans l’émission «Téléfoot» sur TF1 ce dimanche matin.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’épopée de l’OL durant les années 2000 était riche de succès et de réussites, avec notamment sept titres de champions de France consécutifs entre 2002 et 2008. Sans oublier les six Trophées de Champions consécutifs, deux Coupe de la Ligue en 2001 et 2007 puis la Coupe de France remportée en 2008. Cette décennie était la plus flamboyante de l’histoire du club.

À lire

PSG-Ajaccio : Neymar en facetime avec Suárez pour soutenir Lionel Messi pendant la rencontre