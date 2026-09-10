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Ligue des Champions

LdC : Laure Boulleau tacle un joueur du PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Laure Boulleau @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas raté son entrée en matière en Ligue des Champions. Opposés au Slovan Bratislava, les Franciliens ont remporté le match sur le score de 6 à 1. Pourtant, tout n’a pas été parfait selon Laure Boulleau, qui a avoué être un poil déçue par un joueur parisien lors du Canal Champions Club sur Canal+.

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« Il n’y a que Maghnes Akliouche qui a raté un petit peu son match. Mais je me souviens aussi des débuts de Désiré Doué, il avait fallu attendre le mois de janvier après son arrivée. Akliouche, je me dis que ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais en tout cas. Il est en dessous par rapport aux autres attaquants du PSG.» Un avis qui n’est pas celui de tout le monde, puisque beaucoup estiment qu’il a rendu une bonne copie hier soir.

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