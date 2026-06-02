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Le Bayern Munich annonce le retour de Dante comme entraîneur de la réserve

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dante @Maxppp

Ancienne gloire du Bayern Munich où il a évolué entre 2012 et 2015 et avec qui il a remporté la Ligue des Champions 2013, Dante Bonfim vient de conclure sa carrière à 42 ans après dix années du côté de l’OGC Nice. Le défenseur central brésilien vient de rebondir immédiatement du côté du Bayern Munich. Évoqué comme possiblement accompagné de Franck Ribéry pour prendre en charge la réserve du club bavarois, il sera assisté par ses adjoints Babak Keyhanfar et Christian Ströbel.

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«Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de relever ce défi au sein de mon ancien club, le FC Bayern, et je tiens à remercier la direction pour la confiance qu’elle m’accorde. De nombreux jeunes talents sont en formation au sein du centre de formation et feront leurs premiers pas dans le football professionnel amateur. Mon équipe d’entraîneurs et moi-même souhaitons les accompagner au mieux dans cette étape importante et les aider à se rapprocher de leur objectif : devenir footballeurs professionnels. Je suis impatient de travailler avec les joueurs, l’ensemble du staff et la direction», a-t-il annoncé dans un communiqué.

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