Covid-19 : 24 M€ de pertes pour la FFF

La crise sanitaire liée au Covid-19 laisse des traces sur le plan économique du côté de la Fédération Française de Football. Selon les informations du Parisien, la FFF aurait ainsi perdu 24 millions d'euros depuis l'été dernier. Les dommages collatéraux de la crise sanitaire qui affecte ses activités. Une version confirmée par la numéro deux de l'institution Florence Hardouin. Cette dernière estime d'ailleurs que le plus gros souci pour la Fédération reste le conflit entre Mediapro et la LFP pour les droits TV.

Car la FFF prend un certain pourcentage sur la diffusion des Ligue 1 et Ligue 2. « Sur l'ensemble du versement, on prend 2,5 % en vertu de la convention liant la FFF à la LFP, ce qui représente 31 millions d'euros en prévisionnel. On sait déjà que ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Comme on a un minimum garanti de 14 millions d'euros ce sera entre 14 et 31, » a ainsi expliqué Hardouin. Les temps sont durs pour le football français...