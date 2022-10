PSG : les dessous du déficit parisien

Financièrement, lors de l'exercice 2021-2022, les comptes du PSG étaient larges et pas dans le bon sens. La Direction nationale de gestion et de contrôle (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP) va présenter et officialiser une perte de 370 millions d'euros pour le club de la capitale. Le nouveau salaire de Mbappé qui est rentré en compte, pèse lourd dans ce déficit. Présidé par Nasser al-Khelaïfi, Paris a récolté une amende 65 M€ dont 10 à régler directement.

Tout cela devrait revenir à la "normale" avec le fair-play financier dans les trois prochaines saisons. Le déficit devrait être plafonné à 60M en résultat net et une masse salariale ne dépassant pas 70% de son budget à partir de 2025-2026. Dans un accord de règlement, le PSG s'est engagé tous les six mois a présenter ses finance à l'UEFA pour « atteindre des objectifs financiers intermédiaires ». Le club est confiant pour s'y tenir.