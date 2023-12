Atlético : le fils de Luis Aragonés rend hommage à Antoine Griezmann

Le statut de légende d’Antoine Griezmann n’est plus à prouver, mais tout est devenu concret le 19 décembre 2023. Ce jour-là, le Français a inscrit un doublé au Metropolitano, lors du match nul 3-3 contre Getafe, égalant ainsi les 173 buts d’un autre immense mythe, Luis Aragonés, meilleur buteur de tous les temps des Colochneros. Interrogé par le journal Marca, le fils d’Aragonés est revenu sur cette performance : «J’ai ressenti de la joie. Se souvenir de mon père signifie le garder en vie. Je n’ai pas pu regarder le match contre Getafe, mais quand j’ai appris que Griezmann avait égalé mon père, j’ai ressenti de l’émotion. Pour mon père, en raison des valeurs qu’il a inculquées, les objectifs individuels passent au second plan. C’est bien, mais le football est un sport d’équipe.»

Néanmoins, Luis Aragonés Fils, qui porte le même nom que son père, a tenu à trancher le débat entre le Français et l’Espagnol : «Griezmann est un footballeur magnifique. Il est extraordinaire. Peut-être plus complet car maintenant il y a de meilleurs entraînements. Ils sont tous les deux intelligents et savent bien se positionner sur le terrain. Mon père tirait mieux les coups francs. C’était le leader du vestiaire. Il avait beaucoup plus de détermination. Il avait une très grande profondeur. Vous naissez avec la capacité de leadership et mon père est né avec. Il manque quelque chose à Griezmann pour atteindre ce niveau», a-t-il ensuite conclu.