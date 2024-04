PSG : Luis Enrique répond à la polémique sur le staff médical

Avant d’affronter Clermont, le Paris Saint-Germain a publié un point médical dans lequel figure seulement Presnel Kimpembe. Pourtant, si l’infirmerie francilienne est presque vide, le staff médical rouge et bleu a été au coeur d’une vive polémique concernant ses compétences. Paris a-t-il un staff médical à la hauteur ? Interrogé à ce sujet, Luis Enrique a répondu.

« Le football de haut niveau implique un risque élevé de blessures. C’est inévitable. Il faut un excellent service médical. On travaille aussi avec le secteur performance et il y a les préparateurs. Les joueurs s’entraînent en salle avant l’entraînement. On fait en sorte que le joueur soit plus fort, mieux préparé. Il y a l’alimentation aussi, mais malgré tout ça, les blessures arrivent. Il y a des coups etc. Quand la blessure arrive, il faut des professionnels pour soigner. Et dans ce domaine aussi on recherche la performance », a-t-il confié en conférence de presse.

