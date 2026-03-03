La FIFA traverse un nouveau tourbillon de polémiques historiques avant la Coupe du Monde 2026

On n’en est pas à son premier scandale depuis son rapprochement avec Donald Trump. Gianni Infantino traverse un nouveau tourbillon de polémiques historiques, à la croisée des lignes de fracture du football mondial et des convulsions géopolitiques. En apparaissant au premier rang du « Conseil de la paix » convoqué à Washington par Donald Trump, le président de la FIFA a une fois de plus brouillé les frontières entre diplomatie, communication et gouvernance sportive. Arborant une casquette rouge USA frappée des chiffres « 45-47 », en référence aux deux mandats du président américain, Infantino n’était pas un simple invité protocolaire. Il est devenu, le temps d’un sommet, un acteur d’un dispositif politique contesté, pensé par Washington comme une alternative d’influence face aux enceintes multilatérales traditionnelles. Dans une salle où se côtoyaient chefs d’État et dirigeants alignés sur la nouvelle diplomatie trumpienne, le patron du football mondial faisait figure d’exception. Seul responsable sportif au milieu des puissants.

Au cœur de cette séquence, une annonce spectaculaire. La FIFA s’engage à collecter 75 millions de dollars pour soutenir la reconstruction d’infrastructures sportives dans la bande de Gaza. C’est Donald Trump lui-même qui a rendu public cet engagement, insistant sur le rôle « pacificateur » du football et sur la capacité de la FIFA à « construire des stades et attirer les plus grandes stars du monde ». Derrière la formule, un message politique limpide. Faire du sport un outil d’influence et de stabilisation dans un territoire ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas, et replacer Washington au centre du jeu diplomatique régional, tel est le but de Trump avec le ballon rond. En s’associant publiquement à cette initiative, Infantino assume une stratégie ancienne, à savoir faire de la FIFA une puissance globale, capable de dialoguer avec les États et d’intervenir là où les gouvernements peinent à s’accorder.

Le CIO tape du poing

Mais ce volontarisme humanitaire intervient dans un contexte explosif. Quelques jours plus tôt, plusieurs organisations pro-palestiniennes ont déposé une plainte devant la Cour pénale internationale visant Gianni Infantino et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Les plaignants les accusent de « complicité de crimes de guerre » et de « complicité de crimes contre l’humanité », au motif que des clubs israéliens basés dans des colonies situées en territoires palestiniens occupés continuent de participer à des compétitions reconnues par les instances européennes et mondiales. Selon eux, cette tolérance institutionnelle contribuerait à normaliser une situation jugée illégale par plusieurs juridictions internationales. La plainte, volumineuse et argumentée, place désormais le patron de la FIFA sous la menace d’un examen préliminaire, transformant chaque apparition publique en exercice d’équilibrisme. « Ce n’est pas un problème, car la demande est bien présente. Nous avons 104 matchs au total, et si l’on se fie aux chiffres d’audience, six milliards de personnes les regarderont. Le prix est donc une conséquence logique, et 77 de ces 104 matchs ont déjà enregistré plus d’un million de demandes de billets. Tous les matchs affichent complet. Nous gardons bien sûr quelques billets en réserve pour les ventes de dernière minute, mais tous les matchs sont complets », a déclaré le président de l’institution.

Dans cette atmosphère électrique, le rôle du Comité international olympique ajoute une couche supplémentaire de tension. Plusieurs voix au sein du mouvement olympique ont rappelé que les membres du CIO, dont Infantino fait partie, prêtent serment d’agir indépendamment des intérêts politiques. La participation active du président de la FIFA à un événement explicitement piloté par la Maison-Blanche, couplée à la signature d’un partenariat financier au profit de Gaza sous l’égide du Conseil de la paix, interroge sur la frontière entre engagement humanitaire et alignement diplomatique. Si le CIO a estimé que le soutien à la reconstruction sportive correspondait au rôle d’une fédération internationale, il n’en demeure pas moins que l’image d’Infantino, sourire aux lèvres aux côtés de Donald Trump, nourrit un soupçon persistant de proximité idéologique. «Nous comprenons que la Fifa soutient, à travers le football, un vaste programme d’investissement pour la relance du sport à Gaza, en Palestine, en apportant des infrastructures sportives, des actions éducatives et des projets de développement de haut niveau», a déclaré le porte-parole du CIO. Ce nouvel épisode s’inscrit enfin dans une dynamique plus large, à savoir celle d’un président de la FIFA qui a choisi d’arrimer étroitement son mandat au cycle politique américain, à l’approche de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour rappel, l’article 15 du Code éthique de la FIFA dispose : «dans leurs relations avec les autorités gouvernementales, les organisations nationales et internationales, les associations et les groupements, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent non seulement observer les règles de conduite générales énoncées à l’article 14 ci-dessus, mais aussi rester politiquement neutres, conformément aux principes et aux objectifs de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues et des clubs, et de façon générale agir d’une manière compatible avec leur fonction et leur intégrité». Entre déclarations ambitieuses sur les retombées économiques, chiffres vertigineux sur la billetterie et multiplication des apparitions dans l’orbite trumpienne, Gianni Infantino assume une vision du football comme superpuissance globale, capable d’influencer les équilibres géopolitiques. Mais à mesure que les initiatives s’accumulent, les controverses aussi. Entre la promesse de reconstruire des terrains à Gaza et les accusations portées devant la CPI, le patron du football mondial avance sur une ligne de crête, où chaque geste, chaque symbole, jusqu’à une simple casquette, devient un marqueur politique.

Les Etats-Unis sur tous les fronts

À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, l’édifice patiemment construit par Gianni Infantino vacille sous les secousses géopolitiques. L’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran, marquée par des frappes américaines et des représailles visant des intérêts alliés au Moyen-Orient, a brutalement déplacé le centre de gravité du débat. La fête planétaire promise se heurte désormais à la perspective d’un boycott ou d’un retrait forcé. Qualifiée sportivement, la sélection iranienne voit sa participation remise en cause par la détérioration des relations diplomatiques, tandis que des joueurs et entraîneurs se retrouvent bloqués dans la région. Le président de la fédération iranienne a publiquement admis que son équipe ne pourrait « aborder la compétition avec sérénité », une déclaration lourde de sens à trois mois du tournoi. Pour la première fois depuis des décennies, l’hypothèse d’un forfait pour raisons géopolitiques n’apparaît plus théorique, ravivant le spectre des précédents historiques les plus rares.

Face à cette crise, la FIFA tente de maintenir une ligne de communication minimale, son secrétaire général affirmant suivre la situation « avec attention ». Mais la marge de manœuvre est étroite puisque les États-Unis sont à la fois pays hôte, puissance militaire engagée et partenaire politique privilégié de l’instance, dans le sillage du rapprochement assumé entre Infantino et Donald Trump. Dans le Golfe, le bombardement d’une raffinerie d’Aramco, sponsor majeur du Mondial, a rappelé que l’économie du football mondialisé reste intimement liée aux équilibres énergétiques et stratégiques. Si certains championnats de la région ont suspendu leurs activités par précaution, la crainte d’un effet domino s’installe. Même des compétitions satellites, comme la Finalissima organisée par l’UEFA et la CONMEBOL, devraient être affectées, signe que l’onde de choc dépasse le seul cadre de la Coupe du Monde. Gianni Infantino, qui a fait de l’expansion à 48 équipes et 104 matchs le symbole de son ère, le défi n’est plus logistique, mais diplomatique.

Comme si cela ne suffisait pas, les tensions internes aux pays hôtes ajoutent une couche supplémentaire d’incertitude. Au Mexique, les violences consécutives à la mort du chef du cartel de Jalisco ont frappé des villes clés comme Guadalajara et Monterrey, appelées à accueillir matchs de poule et barrages intercontinentaux. La sécurité des délégations et des supporters devient un enjeu central, alors que le niveau d’alerte est relevé aux États-Unis dans un contexte de menaces terroristes accrues. Parallèlement, la politique migratoire de l’administration Trump complique la venue de certaines délégations et de leurs supporters, à l’image d’Haïti, dont le retour historique en phase finale se heurte à des restrictions d’accès au territoire américain. Avec les risques de boycott en Europe du Nord liées au bras de fer sur le Groenland, les répercussions de l’intervention au Vénézuela, les crispations commerciales avec le Canada et le climat d’instabilité régionale, la Coupe du Monde 2026 s’annonce comme la plus politique de l’histoire moderne. À 100 jours du lever de rideau, Gianni Infantino se retrouve plus que jamais au centre d’une équation explosive où le football, loin d’être un refuge, devient le miroir grossissant des fractures du monde. Et s’il semble assez rapide pour délivrer un Prix FIFA de la Paix à Donald Trump lors d’un tirage au sort, il semble beaucoup plus discret quand il doit intervenir clairement sur la scène mondiale du football.