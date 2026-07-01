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Officiel Ligue 1

Hervé Koffi quitte Angers pour rentrer à Lens

Par Maxime Barbaud
1 min.
Hervé Koffi @Maxppp

Hervé Koffi s’est parfaitement relancé durant son prêt au SCO. Le gardien fut l’un des tout meilleurs à son poste en Ligue 1 et a largement participé au maintien tranquille du club. Angers l’aurait bien conservé mais se trouve dans l’incapacité de régler les 4,5 M€ exigés par Lens, comme nous vous le rapportions.

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Résultat, le portier burkinabé de 29 ans retourne chez les Sang et Or, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2028. Selon nos informations, il n’y restera pas et ne sera pas la doublure de Robin Risser à la rentrée. Il souhaite obtenir du temps de jeu et une place de titulaire régulier.

Pub. le - MAJ le
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