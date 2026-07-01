Hervé Koffi quitte Angers pour rentrer à Lens

Hervé Koffi s’est parfaitement relancé durant son prêt au SCO. Le gardien fut l’un des tout meilleurs à son poste en Ligue 1 et a largement participé au maintien tranquille du club. Angers l’aurait bien conservé mais se trouve dans l’incapacité de régler les 4,5 M€ exigés par Lens, comme nous vous le rapportions.

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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐯𝐞́ !



Le prêt d’Hervé Koffi arrive à son terme.

Angers SCO tient à remercier chaleureusement Hervé pour son engagement et son investissement tout au long de la saison.



Merci pour tout, Hervé. Tu seras toujours chez toi à Angers SCO 🖤🤍… pic.twitter.com/oC0A8hBMsr — Angers SCO (@AngersSCO) July 1, 2026

Résultat, le portier burkinabé de 29 ans retourne chez les Sang et Or, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2028. Selon nos informations, il n’y restera pas et ne sera pas la doublure de Robin Risser à la rentrée. Il souhaite obtenir du temps de jeu et une place de titulaire régulier.