Paris FC : Antoine Arnault va tenter Jürgen Klopp

Antoine Kombouaré a réussi à relancer le Paris FC à la fin de l’hiver, et a assuré son maintien en Ligue 1. Le technicien de 62 ans devrait repartir pour une saison si les conditions sont réunies avec l’actionnaire, Antoine Arnault. Celui-ci aimerait le conserver mais il a également une autre idée en tête, celle de faire venir dans quelques années Jürgen Klopp.

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«Qui ne rêve pas d’avoir Jürgen ? interroge-t-il sur RMC ce soir. Son côté solaire, génie du foot et de la tactique avec soi. On rêverait de l’avoir mais ça ne sera pas à court terme car il ne veut pas reprendre un banc rapidement. Peut-être dans 3, 4 ou 5 ans si on arrive en Ligue des Champions, j’aimerais bien le convaincre de venir entraîner notre équipe.» Pour rappel, l’Allemand est actuellement Directeur du football mondial chez Red Bull, actionnaire minoritaire du PFC.