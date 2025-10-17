Arsenal : Arteta confirme la mauvaise nouvelle pour Odegaard

Arsenal va devoir jouer sans Martin Odegaard pendant «quelques semaines», confirme ce vendredi Mikel Arteta en conférence de presse. Après avoir été touché à l’épaule en début de saison, le capitaine des Gunners s’est blessé au genou lors de la rencontre du 4 octobre dernier face à West Ham.

«Cela pourrait être une absence jusqu’après la trêve internationale mais nous devrons voir comment il progresse, comment va son genou, comment il gère les prochaines étapes de sa rééducation, il est trop tôt pour avoir une réponse» poursuit le coach espagnol avant un déplacement sur la pelouse de Fulham ce samedi.