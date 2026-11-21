Mené depuis la 8e minute après l’ouverture du score de Mohamed Amoura, le Paris Saint-Germain a complètement renversé la situation en l’espace de deux minutes à l’Allianz Riveira. À la 31e minute, Senny Mayulu a d’abord remis les deux équipes à égalité sur penalty. Le jeune milieu parisien a parfaitement pris à contre-pied Yehvann Diouf, après une main de Mandza sanctionnée par l’arbitre à la suite de l’intervention de la VAR (1-1).

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Le PSG n’a pas laissé le temps aux Niçois de souffler. Dès la reprise du jeu, les hommes de Luis Enrique ont récupéré le ballon et lancé Achraf Hakimi sur le côté. Le Marocain a centré en bout de course pour Désiré Doué, parfaitement placé au second poteau. L’international français n’a pas tremblé pour conclure à bout portant et donner l’avantage aux Parisiens (1-2). Deux buts en deux minutes qui ont totalement changé le visage de cette rencontre.