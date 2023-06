Inter Miami : Lionel Messi ne viendra pas seul

L’officialisation devrait survenir dans les heures à venir. Tous les médias argentins comme espagnols et nord-américains sont convaincus que Lionel Messi poursuivra sa carrière du côté de la Floride, à l’Inter Miami.

La suite après cette publicité

Et selon le journaliste Gaston Edul, particulièrement proche du clan Messi, il retrouvera un homme bien connu à Miami. Tata Martino, qui a eu La Pulga sous ses ordres au Barça et en sélection argentine, devrait prendre les commandes de la franchise floridienne de façon imminente. Une nouvelle star et un nouveau coach pour l’écurie dirigée par David Beckham donc, en attendant les possibles arrivées de joueurs comme Jordi Alba ou Sergio Busquets.

À lire

Leo Messi a choisi son futur club !