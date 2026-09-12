Ballon d’Or : Ousmane Dembélé dévoile ses favoris

Ousmane Dembélé ne se voit pas voter pour lui-même au Ballon d’Or. Invité par France Football à donner son podium s’il disposait d’un bulletin, le lauréat 2025 a préféré mettre en avant plusieurs de ses concurrents. « Kvara », a-t-il d’abord répondu avant de préciser son choix : « Je mettrais Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison. Et aussi Mbappé. » Lorsqu’on lui propose de compléter ce trio avec son propre nom, le Français refuse immédiatement : « Ah non, si c’est moi qui parle, je ne me mets pas dedans, je ne vote pas pour moi. » Son trio se compose donc de Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Kylian Mbappé, sans ordre particulier.

La suite après cette publicité

Dembélé estime toutefois que la liste des joueurs ayant réalisé une grande saison ne s’arrête pas à ces trois noms. Il cite également Michael Olise, Lamine Yamal ou encore son coéquipier Fabian Ruiz, mais réserve une mention particulière à Willian Pacho. « Pacho ! On l’oublie, celui-là. J’espère qu’on ne va pas l’oublier cette année », lance-t-il en riant, avant d’ajouter : « Il mérite. » En revanche, Lionel Messi ne figure pas parmi ses choix. À quelques semaines de la cérémonie, prévue le 26 octobre, Dembélé préfère donc mettre en avant ses concurrents plutôt que défendre sa propre candidature à un deuxième Ballon d’Or consécutif.