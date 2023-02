Footsider organise une grande détection de jeunes talents le 24 février à l’INSEP

C’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour les jeunes aussi talentueux qu’ambitieux dans le monde du football. Le vendredi 24 février prochain, à l’INSEP (Paris), Footsider organise une grande détection destinée à créer des opportunités de recrutement pour les manieurs de ballon rond en manque de visibilité. « À l’issue d’une journée de détection (9h-17h), ils auront peut-être l’opportunité de réaliser leur rêve et d’être mis à l’essai dans une structure professionnelle : le RC Lens, Saint-Étienne, le Torino, le Toulouse FC, RB Salzbourg, Montpellier, FC Lorient et de nombreux autres clubs ont été conviés par FOOTSIDER et ont déjà confirmé leur présence », indique pour l’occasion le communiqué de l’application, lancée en décembre 2022 par Ronaldinho et Yacine Brahimi, visant à mettre en relation les joueurs et les clubs.

Pour saisir cette occasion en or et espérer imiter le jeune Mohamed (18 ans), qui a été repéré puis mis à l’essai par Sassuolo (Serie A) récemment, il suffit d’être né entre 2002 et 2008, de télécharger l’application Footsider, de créer son profil et de simplement s’inscrire au scouting day du 24 février 2023. Il n’y aura alors plus qu’à se rendre dans le XIIe arrondissement de Paris, avant de laisser son talent s’exprimer sur le rectangle vert face aux nombreux observateurs prêts à dénicher les pépites de demain.

