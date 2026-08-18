Pol Lirola a du mal à trouver preneur

Sans club depuis la fin de son aventure à l’Hellas Vérone, club dans lequel il avait posé ses valises en janvier après la résiliation de son contrat à l’OM, Pol Lirola est encore dans l’attente d’une nouvelle opportunité. Actuellement, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de la Fiorentina s’entraîne individuellement en Italie, d’apès nos indiscrétions, se tenant prêt à saisir la parfaite opportunité qui se présentera à lui.

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Selon nos informations, l’arrière-droit âgé de 29 ans est par ailleurs suivi par plusieurs clubs de Serie B et de deuxième division espagnole. Des écuries provenant d’Argentine observent également sa situation. De son côté, l’entourage du natif de Mollet del Vallès privilégie une nouvelle expérience en Italie. La saison passée, Lirola avait disputé seulement six petites rencontres avec Vérone en Serie A (305 minutes jouées).