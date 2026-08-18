Menu Rechercher
Commenter 7
Exclu FM Serie B

Pol Lirola a du mal à trouver preneur

Par Kevin Massampu - Valentin Feuillette
1 min.
Lirola @Maxppp

Sans club depuis la fin de son aventure à l’Hellas Vérone, club dans lequel il avait posé ses valises en janvier après la résiliation de son contrat à l’OM, Pol Lirola est encore dans l’attente d’une nouvelle opportunité. Actuellement, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de la Fiorentina s’entraîne individuellement en Italie, d’apès nos indiscrétions, se tenant prêt à saisir la parfaite opportunité qui se présentera à lui. 

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’arrière-droit âgé de 29 ans est par ailleurs suivi par plusieurs clubs de Serie B et de deuxième division espagnole. Des écuries provenant d’Argentine observent également sa situation. De son côté, l’entourage du natif de Mollet del Vallès privilégie une nouvelle expérience en Italie. La saison passée, Lirola avait disputé seulement six petites rencontres avec Vérone en Serie A (305 minutes jouées).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Segunda B
Pol Lirola

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Segunda B Segunda División B
Pol Lirola Pol Lirola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier