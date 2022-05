Serie A : Leão sauve l'AC Milan face à la Fiorentina, le Torino s'impose à Empoli

A l'occasion de la 35e journée de Serie A, deux rencontres étaient au programme à San Siro et au Carlo-Castellani. On débute ce duplex du championnat italien par l'antre de l'AC Milan, qui recevait la Fiorentina. Les Rossoneri, leaders à deux points de l'Inter, devaient s'imposer pour creuser l'écart avec leur rival. La Viola, au pied des places européennes, pouvait chiper provisoirement la 6e place à l'AS Rome. Après une première période disputée entre les deux formations, les Milanais débloquaient enfin la marque par le biais de Leao (1-0, 82e). Avec ce succès par la plus petite des marges, les Lombards confortent leur première place au classement, à cinq points provisoires des Nerazzurri.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, le Torino se déplaçait sur la pelouse d'Empoli. Tout se jouait durant le second acte : les locaux ouvraient le score grâce à Zurkowski (1-0, 56e) avant l'égalisation puis l'avantage pris par Belotti sur deux penalties (79e, 87e). Les Azzurri terminaient la rencontre à 9 après les exclusions de Verre (59e) et Stojanovic (86e). L'attaquant italien bouclait même un triplé en toute fin de match (1-3, 90+7e). Le Torino gagne une place et passe en première partie de tableau, Empoli reste bloqué au 14e rang.