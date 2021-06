Le Costa Rica présente un maillot inédit pour fêter son centenaire !

Alors que les Costariciens se préparent en vue de la Gold Cup qui débute au mois de juillet, New Balance vient de révéler un maillot inédit célébrant les cent ans du premier match de football officiel du Costa Rica. Dévoilé ce dimanche 13 juin, date exacte à laquelle la Fédération costaricaine de football commémore son centenaire, cette tunique a d'abord été portée par l'équipe féminine qui s'est imposée 3-1 face au Guatemala au stade national. En ce qui concerne les coéquipiers de Keylor Navas, ils arboreront ce nouveau maillot lors de la Gold Cup qu'ils vont débuter le 13 juillet prochain.

Équipée par New Balance depuis 2015, la sélection costaricienne bénéficie de maillots respectant ses coutumes historiques, en plus d'être fabriqués à partir de matériaux recyclés grâce à la biodiversité reconnue du pays. Le maillot du centenaire s'inscrit totalement dans cette ligne puisqu'il est bleu marine, comme le premier maillot costaricien utilisé en 1921 lors d'un tournoi au Guatemala, et il est également partiellement conçu à partir de matériaux recyclés. Très classe avec des logos ton sur ton, cette tunique présente également un bouclier évoquant d'importantes dates de son histoire.

Ce parfait mélange entre l'histoire du football costaricien et l'attache du pays à la biodiversité a d'ailleurs conquis la Fédération. « Nous sommes très heureux de présenter la chemise officielle du centenaire, qui combine des éléments précieux tels que la richesse historique de notre football et l’attachement à la conservation de la nature, une valeur qui est enracinée dans le peuple costaricain et dans notre organisation », a déclaré Rodolfo Villalobos, président de la Fédération costaricaine de football.