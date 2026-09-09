Samuel Umtiti est très inquiet pour le Real Madrid

Samuel Umtiti n’a pas été rassuré par la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan (2-1) en Ligue des champions. Au contraire, l’ancien international français s’est montré particulièrement critique au moment d’analyser la prestation madrilène dans l’After Foot sur RMC. « Le Real va souffrir cette année… Il y a tellement de lacunes dans cette équipe. Des fois, il y a des trous énormes au milieu de terrain, pour défendre c’est impossible… Ce soir, ils ont de la chance. Je ne vois pas d’équipe, il n’y a rien du tout », a-t-il lâché. Un constat sévère mais qui s’explique par une rencontre durant laquelle les hommes de José Mourinho ont longtemps subi, notamment en première période, avant de profiter de deux erreurs de l’Inter pour mener rapidement 2-0 grâce à Kylian Mbappé (14e) et Federico Valverde (23e).

La suite après cette publicité

Quatre jours après sa première défaite de la saison sur la pelouse du Betis (1-0), le Real a donc retrouvé la victoire sans réellement convaincre. L’Inter s’est procuré de nombreuses occasions et a notamment trouvé la barre, tandis que Thibaut Courtois a multiplié les arrêts pour maintenir son équipe devant. Carlos Augusto a finalement réduit l’écart à la 77e minute, obligeant encore les Madrilènes à souffrir jusqu’au coup de sifflet final. Malgré un effectif renforcé cet été et l’ambition d’aller chercher une 16e Ligue des champions, le Real affiche donc encore certaines fragilités collectives.