Maroc - Espagne : les compositions officielles

Suite des huitièmes de finale de la Coupe du monde ce mardi, avec un duel fort intéressant entre le Maroc et l'Espagne. Les Lions de l'Atlas s'établissent dans un 4-3-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd et Noussaïr Mazraoui. Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Selim Amallah se retrouvent dans l'entrejeu. Les couloirs sont occupés par Hakim Ziyech et Sofiane Boufal tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, la Roja opte pour un 4-3-3 où Unai Simon officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marcos Llorente, Rodri Hernandez, Aymeric Laporte et Jordi Alba. Sergio Busquets est positionné en sentinelle auprès de Pedri et Gavi. Seul en pointe, Marco Asensio est épaulé par Ferran Torres et Dani Olmo.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Maroc : Bounou - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Espagne : Simon - Llorente, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Torres, Asensio, Olmo

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.