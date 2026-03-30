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Ligue 1

La réserve de l’OL a failli faire une grosse erreur avec Steeve Kango

Par Aurélien Macedo
1 min.
Steeve Kango avec l'OL @Maxppp

Nouveau grand talent de l’Olympique Lyonnais, le latéral droit Steeve Kango est en train de faire son trou. Auteur de deux apparitions en Ligue Europa et de deux entrées en Ligue 1, il apporte la concurrence à Hans Hateboer en l’absence d’Ainsley Maitland-Niles. Alors que c’est la trêve internationale, il a failli disputer un match de National 3 ce samedi.

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Annoncé titulaire et capitaine face à Fos-sur-Mer, il n’a finalement pas disputé la rencontre perdue 3-0 par l’Olympique Lyonnais. Comme le rapporte Le Progrés, la raison, c’est que son entrée contre Monaco le 22 mars ne l’autorisait pas à jouer compte tenu du règlement FFF qui empêche ces mouvements durant la trêve internationale. Ainsi, les Lyonnais auraient pu être sanctionnés d’un point en moins et n’ont pas pris le risque même si Steeve Kango avait bien fait le déplacement et même l’échauffement.

Pub. le - MAJ le
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